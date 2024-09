Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 33,61 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 33,61 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,64 EUR aus. Mit einem Wert von 33,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 319.277 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,64 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 28,80 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,817 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren verloren

Fresenius verkauft chilenische Tochter - Aktie fester

DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für Fresenius SE-Aktie