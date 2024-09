Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,67 EUR an der Tafel.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 33,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,69 EUR zu. Bei 33,63 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.716 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,81 EUR an. Gewinne von 0,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 28,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,817 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,68 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

