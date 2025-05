Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 42,46 EUR ab.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 42,46 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,29 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.211 Fresenius SE-Aktien.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,26 EUR am 22.05.2024. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 55,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,77 EUR.

Am 26.02.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,63 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

