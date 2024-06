Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 30,39 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 30,39 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 300.378 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,73 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 21,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,936 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Fresenius SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Aktie aus.

