Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,10 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,10 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,16 EUR. Bei 31,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 28.845 Stück.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. 7,94 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,876 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,81 EUR.

Am 31.07.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

