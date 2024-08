Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 30,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 30,76 EUR. Bei 30,81 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,64 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.007 Stück gehandelt.

Bei 33,57 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,14 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,825 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,81 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,82 EUR je Aktie belaufen.

