Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag fester

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 34,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,30 EUR zu. Bei 34,51 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.042 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 5,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,847 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,50 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,91 EUR fest.

