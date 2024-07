Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag nordwärts

Fresenius SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 29,15 EUR zu. Bei 29,23 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.158 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 6,63 Prozent niedriger. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,91 Prozent.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,945 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,95 EUR je Aktie.

