Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,75 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 33,75 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.453 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,79 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit einem Kursverlust von 29,10 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR gegenüber 0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

