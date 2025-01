Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 35,07 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 35,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 35,08 EUR. Bei 34,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 342.704 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,847 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,43 EUR.

Fresenius SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Wie Experten die Fresenius SE-Aktie im Dezember einstuften

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag

XETRA-Handel: LUS-DAX legt mittags zu