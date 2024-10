Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,97 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,97 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,02 EUR zu. Bei 33,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 72.980 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 35,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,66 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2024 aus.

