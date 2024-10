Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 33,99 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 34,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,81 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.720 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,06 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 29,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,89 EUR je Fresenius SE-Aktie.

