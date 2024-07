Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,03 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,03 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,99 EUR. Bei 29,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.187 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 21,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,945 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 44,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,23 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

