Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 25,03 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,09 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 25,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.906 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 47,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,41 Prozent. Am 03.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,40 EUR ab. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 6,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,05 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 01.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

