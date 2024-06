Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,92 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 29,92 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 154.964 Stück.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 20,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

