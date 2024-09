Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 34,80 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 34,80 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,89 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 141.668 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,24 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,812 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 37,96 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

