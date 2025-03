Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,18 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 39,18 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,22 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 213.065 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,90 EUR an. Gewinne von 4,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 61,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,988 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,29 EUR.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

