Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittag zu

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 43,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 43,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 192.414 Fresenius SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 44,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2024 bei 27,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 36,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,99 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,85 Prozent zurück. Hier wurden 5,63 Mrd. EUR gegenüber 5,68 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie legt zu: Quartalsergebnis überrascht positiv

Fresenius SE-Analyse: Overweight-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung