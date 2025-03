Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 39,66 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 39,66 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,69 EUR. Bei 38,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 495.672 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 3,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 63,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,988 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

