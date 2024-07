Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 29,54 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 29,54 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,59 EUR. Mit einem Wert von 28,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 705.374 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,918 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,56 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,62 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart

Handel in Frankfurt: DAX notiert im Minus