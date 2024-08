Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Nachmittag fester

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 31,88 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 31,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 31,97 EUR. Bei 31,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 342.449 Stück.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. 5,30 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,94 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,817 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

