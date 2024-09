Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,31 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 34,29 EUR. Bei 34,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 29.933 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,03 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2024. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 30,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,844 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,84 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

