Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Fresenius SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 33,70 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,80 EUR an. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 33,58 EUR. Bei 33,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 24.730 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,95 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 28,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,873 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

