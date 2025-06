Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Dienstagnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 43,02 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 43,02 EUR. Bei 42,92 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 277.280 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,29 EUR.

Am 07.05.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,32 EUR je Aktie.

