Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,31 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 34,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 34,32 EUR. Bei 34,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.402 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 35,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 30,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,844 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,66 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,36 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

