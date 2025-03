Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Dienstagmittag

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 40,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 40,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.193 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,90 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,25 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 39,20 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 EUR je Fresenius SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 43,29 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Fresenius SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

