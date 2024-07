Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 30,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 30,28 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 30,36 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.992 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,22 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 3,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 26,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,918 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt ab