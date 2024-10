Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 33,20 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,39 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.670 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 23,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 27,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,870 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

