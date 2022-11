Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,82 EUR. Bei 23,90 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.906 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 38,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 37,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 20,98 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,76 EUR.

Am 17.11.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.459,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.324,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je Fresenius SE-Aktie.

