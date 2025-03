Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 40,03 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 40,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 40,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.150 Fresenius SE-Aktien.

Bei 40,90 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,25 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,29 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 26.02.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,41 EUR je Fresenius SE-Aktie.

