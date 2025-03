Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag kaum verändert

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 39,91 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,91 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 40,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,57 EUR. Bei 39,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.108 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 40,90 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 39,06 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,997 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

XETRA-Handel: Das macht der LUS-DAX am Mittag