Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 36,59 EUR. Bei 36,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258.825 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 36,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,44 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,846 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,86 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,75 Prozent auf 5,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Fresenius SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus