Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 32,21 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 32,21 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 119.705 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 33,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 4,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit Abgaben von 25,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,817 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

