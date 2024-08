Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag leichter

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 0,3 Prozent auf 31,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 31,89 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 14.476 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 33,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,97 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 25,17 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 31.07.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Fresenius SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,80 EUR je Aktie belaufen.

