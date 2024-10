Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 33,84 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,84 EUR. Bei 33,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 54.250 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,52 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 41,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,870 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

