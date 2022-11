Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,46 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 454.877 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,11 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 35,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (19,69 EUR). Mit einem Kursverlust von 24,23 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,76 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 10.459,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2022 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

