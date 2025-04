Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,41 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 39,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,18 EUR. Bisher wurden heute 364.819 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,93 EUR ab. Abschläge von 31,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 45,94 EUR.

Am 26.02.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Fresenius SE-Aktie.

