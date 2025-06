Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,89 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 41,89 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 253.212 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 27,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 33,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern