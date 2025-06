Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag stärker

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Heute im Fokus

Wolfspeed plant Schuldenschnitt und Insolvenz in den USA. Nahost-Krise trifft TUI und Lufthansa und Co. HOCHTIEF mit neuer Finanzvorständin. Stellantis-CEO Filosa bleibt an der Spitze in Nordamerika. Prosus steigert Umsatz und Gewinn. Brainlab visiert Milliardenbewertung bei IPO an. Eni veräußert Plenitude-Anteil an Ares Management. Munich Re und Swiss Re nach Analystenkritik unter Druck.