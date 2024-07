Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 31,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 15:51 Uhr 3,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 31,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 670.272 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,37 EUR an. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 0,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,909 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer