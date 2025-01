Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag stärker

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,91 EUR. Bei 37,08 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 43.284 Stück.

Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 34,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,847 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,37 Mrd. EUR, gegenüber 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

FMC- und Fresenius-Aktien bei Anlegern nach Analystenstimme gefragt