Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,78 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,84 EUR. Bei 39,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.222 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 40,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 63,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,86 EUR.

Am 26.02.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Fresenius SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

