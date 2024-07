Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,08 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 31,08 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 30,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.255 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 31,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 23,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,909 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

