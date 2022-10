Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 21,85 EUR zu. Bei 21,97 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.377 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,59 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 03.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,35 Prozent auf 10.018,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 31.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

