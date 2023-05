Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Fresenius 26,63 EUR

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 26,75 EUR. Bei 26,82 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 426.042 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 22,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 21.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.643,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Am 30.07.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

