Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Mittag fester

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 27,52 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 27,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.699 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,77 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,91 EUR aus.

Am 04.05.2022 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 9.720,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Fresenius SE am 02.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

