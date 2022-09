Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Vormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:22 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,09 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.518 Fresenius SE-Aktien.

Am 02.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 48,02 Prozent wieder erreichen. Bei 21,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,57 EUR aus.

Fresenius SE gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.018,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.246,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 31.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,22 EUR je Fresenius SE-Aktie.

