Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Montagmittag an

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,91 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 36,91 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 37,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.537 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,11 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,852 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,86 EUR.

Fresenius SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

FMC- und Fresenius-Aktien bei Anlegern nach Analystenstimme gefragt