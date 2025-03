Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 40,00 EUR ab. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,95 EUR nach. Bei 40,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 11.326 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 40,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 39,03 Prozent sinken.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 44,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,85 Prozent auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,68 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittwochmittag leichter