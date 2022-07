Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag in Rot

Die Fresenius SE-Aktie wies um 27.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 27,31 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 27,20 EUR. Bei 27,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 512.096 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 26,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,91 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9.720,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.984,00 EUR umgesetzt.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,46 EUR fest.

